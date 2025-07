Europa di fronte alla crisi demografica | l’allarme di Elon Musk

Nel 2025, la questione demografica torna al centro del dibattito europeo, con Elon Musk che lancia un nuovo avvertimento su tassi di natalitĂ in calo in Europa. In un messaggio diretto sulla piattaforma X, il CEO di Tesla sottolinea la gravitĂ della situazione, evidenziando come il drastico calo delle nascite stia mettendo a rischio la sostenibilitĂ sociale ed economica del continente. La Polonia, in particolare, è tra i paesi piĂą colpiti da questa tendenza, mentre l’intera Europa si trova ad affrontare una sfida cruciale per il proprio futuro. L’avvertimento di Elon Musk sul calo delle nascite. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

