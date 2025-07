Estupinan arriva a Casa Milan | selfie e autografi con i giovani tifosi

I rossoneri accolgono Pervis Estupinan. Il terzino ecuadoriano è arrivato a Casa Milan per le firme ufficiali, venendo accolto da alcuni giovani tifosi, tra selfie e autografi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Estupinan arriva a Casa Milan: selfie e autografi con i giovani tifosi

