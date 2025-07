Escursionista 15enne morto in Val d’Aosta

Un ragazzo di 15 anni, che risultava disperso da ieri, è stato trovato morto questa mattina nei pressi della Becca di Viou, a circa 2000 metri di quota, in Valle d’Aosta. L’allarme era scattato ieri sera quando il 15enne, che si trovava da solo, non era rientrato dalla famiglia e non era rintracciabile al telefono. A quanto si apprende per quanto riguarda la dinamica, il giovane sarebbe scivolato. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

