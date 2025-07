Escursione fatale in Valle d’Aosta per un 15enne | il messaggio di Liam prima della caduta mortale

Una vacanza tra le Alpi finita in tragedia. Quella che doveva essere una tranquilla vacanza in famiglia tra i paesaggi spettacolari della Valle d’Aosta, si è trasformata in un incubo per la famiglia Rezac. Il giovane Liam Rezac, 15 anni, originario della Bretagna, è stato trovato morto all’alba di una mattina di luglio dopo essere precipitato in un canalone durante un’escursione solitaria alla Becca di Viou, vetta a 2.856 metri che sovrasta la piana di Aosta. Era partito da solo, come spesso faceva, con l’entusiasmo di un ragazzo esperto di trekking. Ma una deviazione sbagliata, qualche messaggio rassicurante e poi il silenzio: il suo corpo è stato ritrovato solo all’alba, a 1. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Escursione fatale in Valle d’Aosta per un 15enne: il messaggio di Liam prima della caduta mortale

