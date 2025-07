Donald Trump le sta provando tutte per sviare l’attenzione dagli Epstein Files, che l’attuale amministrazione Usa si rifiuta di diffondere nonostante le rassicurazioni del dipartimento di Giustizia e dell’Fbi sulla non esistenza di una lista di clienti del finanziere morto suicida in carcere nel 2019 dopo essere stato arrestato e condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minori. Nell’elettorato Maga ( Make America great again ) cominciano a serpeggiare insistentemente sospetti sul fatto che forse aveva ragione Elon Musk quando alludeva alla presenza del presidente in quell’elenco. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Epstein Files, i segreti di Trump e le strategie per oscurare lo scandalo