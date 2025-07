Emergenza siccità e alte temperature | San Severo chiede lo stato di calamità naturale

Con verbale di deliberazione del 22 luglio, la Giunta comunale, su proposta del sindaco Lidya Colangelo, di concerto con l’assessore con delega alla Protezione Civile, Rosario di Scioscio, ha deliberato la richiesta di dichiarazione di stato di calamità naturale a causa della prolungata siccità e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: stato - siccità - calamità - naturale

Siccità, prorogato lo stato di crisi in agricoltura: domani visita dell'assessore Barbagallo - Nella giornata di domani, alle 11, l’assessore regionale all’Agricoltura, Salvatore Barbagallo, sarà in provincia di Agrigento per un sopralluogo finalizzato a fare il punto sulla situazione idrica soprattutto sul fronte dell'approvvigionamento idrico delle campagne.

Siccità, nuovo stato di crisi regionale per l'agricoltura - La giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Agricoltura Salvatore Barbagallo, ha dichiarato un nuovo stato di crisi ed emergenza regionale a causa della siccità per il settore agricolo e zootecnico (il precedente era scaduto il 31 dicembre 2024), che avrà la durata di un anno.

Siccità: nuovo stato di crisi regionale per l'agricoltura, Bellomo commissario - La giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Agricoltura Salvatore Barbagallo, ha dichiarato un nuovo stato di crisi ed emergenza regionale a causa della siccità per il settore agricolo e zootecnico (il precedente era scaduto il 31 dicembre 2024), che avrà la durata di un anno.

Siccità, il consiglio comunale di Porto Torres per la dichiarazione della calamità naturale Vai su X

Emergenza siccità e alte temperature: San Severo chiede lo stato di calamità naturale; SAN SEVERO: agricoltura, l’opposizione in Consiglio Comunale chiede lo stato di calamità per la siccità; Cargeghe: dichiarato lo stato di calamità naturale per la siccità.