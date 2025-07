Elisabetta Cocciaretto esce di scena a Praga battuta da Linda Noskova

Termina al secondo turno il cammino di Elisabetta Cocciaretto al WTA 250 di Praga. Nella capitale ceca, la marchigiana deve lasciar strada alla ceca Linda Noskova, che vince per 6-2 6-4 e nei quarti di finale avrĂ il derby con Katerina Siniakova quale prossimo confronto. In un’ora e 27 minuti sono così terminate le presenze italiane a Praga. Ci sono subito due palle break per Cocciaretto, ed è la seconda quella buona su errore di Noskova. Non si fa attendere piĂą di tanto la reazione della ceca, che nel quarto game ha tre palle per il 2-2. Le basta la seconda, con Noskova che dunque riaggancia la marchigiana. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Elisabetta Cocciaretto esce di scena a Praga, battuta da Linda Noskova

