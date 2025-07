Elezioni in Toscana Tomasi Fdi | C’è un mondo civico che vuol darci una mano

Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia e possibile candidato del Centrodestra alla presidenza della Regione, parlando a margine di un evento organizzato dall'eurodeputato Francesco Torselli, ha spiegato: "In giro per la Toscana c'è un mondo che ci vuol dare una mano, che è civico", e se di norma "la lista civica è la forma con cui si concretizza alle elezioni" tutto questo, "non lo identificherei soltanto con la lista civica, ma con una marea di persone, amici e amiche che ci vogliono dare una mano e che sono stufati di questo sistema, di questo non governo della Regione Toscana" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

