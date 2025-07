Ederson Inter più lontani Tacchinardi consiglia alla Juve il colpo | È il profilo giusto per i bianconeri

Ederson Inter, con Calhanoglu verso la permanenza si raffredda la pista. Tacchinardi lancia un messaggio chiaro: «È il profilo giusto per la Juve». Il nome di Ederson, centrocampista brasiliano classe 1999 dell' Atalanta, è stato uno dei più caldi nelle scorse settimane in chiave Inter, soprattutto nel caso in cui Hakan Calhanoglu avesse lasciato il club nerazzurro. Ma ora che la permanenza del regista turco sembra cosa fatta, la pista si è notevolmente raffreddata, lasciando spazio a nuovi scenari di mercato. Secondo quanto riferito da Radio Sportiva, l'ex centrocampista e oggi opinionista Alessio Tacchinardi ha colto l'occasione per suggerire alla Juventus di approfittare dello stallo tra l'Inter e Ederson, proponendo l'inserimento dei bianconeri nella corsa al giocatore.

