Economia TisoAccademia IC | 2025 anno difficile per consumatori e famiglie

2025 anno difficile per consumatori e famiglie

Nel 2025 rincari record per luce, gas e beni di consumo: famiglie italiane sotto pressione, spesa annua aumentata di quasi 1000 euro. “ Il 2025 si sta rivelando un anno davvero difficile per i consumatori, con rincari diffusi in moltissimi settori. E sarebbe una vera e propria “stangata” quella che colpisce le famiglie italiane ed europee, e non solo per le bollette. Tra spesa alimentare, costi quotidiani, turismo, vacanze e beni di consumo, le famiglie italiane si ritroverebbero a fare i conti con aumenti quasi ovunque. Uno dei settori piĂą critici è senza dubbio quello dell’energia: la luce e il gas hanno subito impennate notevoli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Case di riposo, costi alle stelle per le famiglie: la media è di oltre 30mila euro l'anno - I sindacati tornano a lanciare l'allarme per i costi esorbitanti delle case di riposo a carico delle famiglie.

Casellati “Burocrazia costa 225 miliardi l’anno a famiglie e imprese” - ROMA (ITALPRESS) – “E’ allarmante il peso economico della burocrazia: 80 miliardi di euro è il costo annuo per le piccole-medie imprese, 225 miliardi di euro l’anno per famiglie e imprese.

NeoConnessi, il progetto di educazione digitale che quest’anno raggiungerà 2 milioni di famiglie, arriva in tv - Roma, 6 giugno 2025  – Sarà in onda a partire da domenica 8 giugno sulle reti Mediaset  il long video dedicato a NeoConnessi, il progetto di educazione digitale di Wind Tre  che promuove un uso consapevole e responsabile di Internet e della tecnologia.

Dalle famiglie piemontesi 6,7 miliardi per i beni durevoli - In un anno difficile caratterizzato dal calo del potere d'acquisto la spesa delle famiglie piemontesi per i beni durevoli - Si legge su msn.com

Tasso fisso e surroghe: così le famiglie italiane tagliano le rate - Nel 2025 il mercato dei mutui cresce grazie al calo dei tassi, boom delle surroghe, mutui green e tasso fisso. edilizia.com scrive