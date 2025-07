Ecco il mio patrimonio Fedez svela la cifra a sette zeri | La musica non la fonte principale

Fedez torna a far parlare di sĂ©, ma questa volta non per la sua musica nĂ© per le recenti vicende personali, bensì per la sua carriera imprenditoriale. A poche ore dall’ufficializzazione del divorzio con Chiara Ferragni, che non prevede alcun assegno di mantenimento, l’artista e imprenditore milanese ha rilasciato una lunga intervista al magazine Forbes, in cui racconta le tappe del suo successo economico e la filosofia che guida le sue scelte professionali. Nel dialogo con la celebre rivista americana, Fedez rivela che la musica, nonostante non sia piĂą la principale fonte di reddito, resta centrale per il suo equilibrio personale: «La musica? Non è assolutamente al primo posto nel mio business, ma rimane al primo posto rispetto ai miei sfoghi creativi», spiega. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it