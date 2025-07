È ufficiale | Simone Scuffet è un nuovo giocatore del Pisa

PISA – Il Pisa Sporting Club annuncia un altro colpo di mercato di rilievo: la societĂ ha raggiunto un accordo con il Cagliari Calcio per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Simone Scuffet. Nato nel 1996, il giocatore vestirĂ da subito la maglia nerazzurra, firmando un contratto valido fino al 30 giugno 2028. L’ingresso di Scuffet rappresenta una significativa aggiunta di qualitĂ ed esperienza alla difesa della squadra. Il portiere vanta un percorso professionale di alto livello, ricco di esperienze. Formatosi nelle giovanili dell’Udinese, dove ha esordito in Serie A giovanissimo, ha poi proseguito la carriera in diverse squadre prestigiose sia in Italia che all’estero. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

