É morta la ragazza di 14 anni che era rimasta ferita in un incidente stradale nel Pavese

Lunedì una ragazza di 14 anni è rimasta ferita in un incidente nel Pavese mentre si trovava in sella a uno scooter guidato da un suo amico di 16 anni. Mercoledì, nonostante un delicato intervento all'ospedale Niguarda di Milano, la giovane è morta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Morta la moglie di Andrea Camilleri: aveva 97 anni - Se n'è andata all'età di 97 anni la moglie del noto scrittore siciliano. Una vita insieme lei è stata il punto fermo dell'esistenza, anche lavorativa, di Camilleri

È morta Priscilla Pointer, l’attrice di Carrie- Lo sguardo di Satana e Dallas aveva 100 anni - È morta Priscilla Pointer, attrice nota per i suoi ruoli nella serie tv Dallas e nel film Carrie-Lo Sguardo di Satana, al quale prese parte con la sua vera figlia Amy Irving.

Tragedia a Como, donna di 89 anni trovata morta in casa - I vicini non avevano sue notizie da giorni e così hanno lanciato l'allarme per capire se fosse accaduto qualcosa alla signora di 89 anni che viveva da sola in un appartamento di via Mentana.

SI ARRAMPICA PER UN SELFIE, MUORE 15ENNE - Una ragazza di 15 anni è morta e una coetanea è rimasta ferita ieri pomeriggio, a Cesiomaggiore (Belluno) per... Vai su Facebook

Una ragazza di 15 anni è morta e una coetanea è rimasta ferita questo pomeriggio, a Cesiomaggiore (Belluno) per il cedimento di un costone di roccia sul quale, assieme ad una terza amica della stessa età, erano salite per fare una foto. L'episodio è accad Vai su X

Belluno, si arrampica per una foto ma la parete frana: morta ragazza di 15 anni - Tragedia a Busche, località sul greto del fiume Piave. Segnala quotidiano.net

Gaia De Gol, chi era la 15enne morta per un selfie: la passione per la ginnastica ritmica. «Entusiasta della vita» - La ragazza di 15 anni è morta e una sua amica è rimasta ferita ieri pomeriggio per il cedimento di ... Si legge su leggo.it