Denzel Dumfries ha una clausola rescissoria di 30 milioni di euro fino al 31 luglio. Il Barcellona è interessato, ma da Diario As arrivano rassicurazioni per l’Inter. CLAUSOLA – Qualche settimana fa sembrava una preoccupazione più grande, adesso la tranquillità regna sovrana in casa nerazzurra relativamente alla clausola rescissoria di Denzel Dumfries. Tra ottobre e novembre l’esterno non rendeva in campo e aveva il contratto in scadenza, così la dirigenza ha deciso di rinnovarlo concedendogli tale clausola fino al 31 luglio. 30 milioni di euro pagabili in unico esercizio, che mettono spalle al muro tantissime società le quali non sono in grado di pagarli subito. 🔗 Leggi su Inter-news.it

© Inter-news.it - Dumfries-Barcellona trattativa difficile! Rassicurazioni dalla Spagna