Due nuovi colpi per il Montevarchi.

Arezzo, 23 luglio 2025 – Prosegue incessante l'attivitĂ del direttore sportivo del Montevarchi Diego Giorni che sta lavorando per concedere al mister Simone Marmorini una rosa completa in vista della preparazione estiva, ma soprattutto competitiva in ottica campionato. La societĂ rossoblĂą ha ufficializzato attraverso i propri profili social l'acquisto di due nuovi calciatori: Fabrizio Mattei e Jacopo Cecconi. Mattei è un centrocampista classe 2004 cresciuto nelle giovanili della Viterbese e che lo scorso anno ha contribuito alla salvezza del Flaminia Civita Castellana grazie alle sue 27 presenze impreziosite da 1 gol e 2 assist. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

