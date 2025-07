Droga dello stupro nei drink un tatuaggio temporaneo è in grado di rilevarla

Un rilevatore di droghe potrebbe evitare spiacevoli sorprese nei drink e mettere in allerta persone inconsapevoli del pericolo. Sono stati messi a punto dei tatuaggi temporanei in grado di rilevare nella propria bevanda la presenza di droghe e altre sostanze indesiderate, a partire dal Ghb, la cosiddetta 'droga dello stupro'. Come riferisce lo studio pubblicato sulla rivista Acs Sensors dal gruppo guidato dall'Istituto di Ricerca Coreano sulle Bioscienze e le Biotecnologie e dalla coreana Sungkyunkwan University, il tatuaggio è in grado di fornire la risposta nel giro di un solo secondo, è facile da produrre e potrebbe presto diventare disponibile in commercio. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Droga dello stupro nei drink, un tatuaggio temporaneo è in grado di rilevarla

In questa notizia si parla di: grado - droga - stupro - drink

Il servizio di Teresa Piredda racconta un’iniziativa pionieristica: la Sardegna è la prima regione italiana a distribuire test rapidi gratuiti per rilevare la presenza della cosiddetta droga dello stupro nelle bevande. Funzionano con un semplice cambio di colore. Vai su Facebook

Droga dello stupro nei drink, tatuaggio temporaneo può rilevarla; Droga dello stupro nei drink, creato un tatuaggio temporaneo che può rilevarla; Tatuaggio temporaneo in grado di rivelare in un secondo la droga nel drink: come funziona il prodotto creato d.

Droga dello stupro nei drink, un tatuaggio temporaneo è in grado di rilevarla - Il "test", realizzato con una miscela di gel contenente un recettore chimico che si colora di rosso quando rileva il Ghb, è in grado di fornire la risposta nel giro di un solo secondo Un rilevatore di ... Come scrive tg24.sky.it

Un tatuaggio svela se nel drink c’è la droga dello stupro. Ecco come funziona - La novità è stata messa a punto dall'Istituto di Ricerca Coreano sulle Bioscienze e da una università. Si legge su msn.com