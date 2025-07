Drammatico ritrovamento in un campo | il corpo senza vita di un giovane di 25 anni giaceva a terra E’ successo a Fondi

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un tragico ritrovamento ha scosso la comunità di Fondi, in provincia di Latina, dove questa mattina è stato trovato il corpo senza vita di un giovane bracciante agricolo di 25 anni, di origine indiana. Il cadavere è stato rinvenuto in un campo nei pressi della stazione ferroviaria di Fondi, in Via della Ferrovia, da un passante che ha subito allertato i soccorsi. Intervento dei Carabinieri e indagini in corso. Immediatamente dopo la segnalazione, sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Terracina e della Tenenza di Fondi, che hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze della morte. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

