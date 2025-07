Dramma in casa di Domenico Modugno | L’hanno presa panico in pieno giorno

Un furto è avvenuto in pieno giorno nell'abitazione della vedova di Domenico Modugno, il celebre cantante e compositore, situata lungo l' Appia Antica  a Roma. I ladri, approfittando dell'assenza della proprietaria, hanno agito con grande discrezione, forzando una porta-finestra per introdursi all'interno dell'abitazione. Il colpo alla casa di una leggenda. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi, una volta dentro l'appartamento, hanno portato via la cassaforte, lasciando però sul posto pochi altri segni di danneggiamento. Il furto è stato scoperto solo al ritorno della proprietaria, che non era in casa al momento del colpo.

