Dramma alla porte della città | operaio cade da impalcatura e muore

Tempo di lettura: < 1 minuto In questa triste giornata, si consuma un nuovo dramma che riguarda da vicino il territorio sannita. Un operaio sulla cinquantina ha perso la vita cadendo da un ponteggio mentre stava facendo lavori di ristrutturazione in una chiesa nella frazione di Motta, nel territorio di Sant’Angelo a Cupolo. Sul posto i carabinieri di Benevento per i rilievi del caso. In aggiornamento L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Dramma alla porte della città: operaio cade da impalcatura e muore

