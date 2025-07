Dopo il raid vandalico nell' ex ospedale rimessa in sicurezza la struttura Per quanto?

Dopo l'ennesima incursione dei vandali nell'ex ospdale di Vimercate, contro i quali evidentemente non bastano cartelli, sbarramenti e catenacci, l' ASST Brianza ha comunicato questa mattina, mercoledì 23 luglio, di aver giĂ rimediato ai danni subiti - recinzione diventa e letti buttati in. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

