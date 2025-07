Domenica In Gabriele Corsi rinuncia alla co-conduzione con Mara Venier | il messaggio di Rai

Gabriele Corsi non co-condurrà più Domenica In al fianco di Mara Venier: a confermarlo arriva una nota ufficiale di Rai. Ecco cosa è successo!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Domenica In, Gabriele Corsi rinuncia alla co-conduzione con Mara Venier: il messaggio di Rai

Domenica In nel caos: Gabriele Corsi in bilico, Mara Venier verso Mediaset. Cosa sta combinando la Rai? - La Rai ha un grosso problema, tra i tanti, che si chiama Domenica In: le riunioni in atto non avrebbero ancora portato le soluzioni sperate, Gabriele Corsi potrebbe rinunciare alla co-conduzione, Mara Venier sarebbe sempre più lontana Cosa sta succedendo dietro le quinte di Domenica In 2025/2026? Tutto e niente, considerando che a metà luglio non sappiamo ancora se Mara Venier tornerà , se Gabriele Corsi sarà in effetti il suo partner in conduzione.

LA NUOVA DOMENICA IN: MARA VENIER, GABRIELE CORSI, 4 VIP NEL SALOTTO E IL GIOCO - Domenica In festeggia l’edizione numero 50 con l’inedita coppia Mara Venier e Gabriele Corsi. Il contenitore festivo di Rai1, annuncia la Rai, avrà molte novità da settembre.

