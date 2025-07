Domenica In | Gabriele Corsi è fuori Ecco cosa è successo

Dopo l'annuncio ai Palinsesti, la Rai fa sapere che Gabriele Corsi non affiancherà più Mara Venier alla conduzione della nuova edizione di Domenica In. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Domenica In: Gabriele Corsi è fuori. Ecco cosa è successo

In questa notizia si parla di: domenica - gabriele - corsi - fuori

Domenica In nel caos: Gabriele Corsi in bilico, Mara Venier verso Mediaset. Cosa sta combinando la Rai? - La Rai ha un grosso problema, tra i tanti, che si chiama Domenica In: le riunioni in atto non avrebbero ancora portato le soluzioni sperate, Gabriele Corsi potrebbe rinunciare alla co-conduzione, Mara Venier sarebbe sempre più lontana Cosa sta succedendo dietro le quinte di Domenica In 2025/2026? Tutto e niente, considerando che a metà luglio non sappiamo ancora se Mara Venier tornerà , se Gabriele Corsi sarà in effetti il suo partner in conduzione.

LA NUOVA DOMENICA IN: MARA VENIER, GABRIELE CORSI, 4 VIP NEL SALOTTO E IL GIOCO - Domenica In festeggia l’edizione numero 50 con l’inedita coppia Mara Venier e Gabriele Corsi. Il contenitore festivo di Rai1, annuncia la Rai, avrà molte novità da settembre.

BOOM! Gabriele Corsi verso Domenica In - Conduzione corale. Questo sembra il must della Domenica In 2025/2026. Nutriamo molti dubbi sulla coralità di una Domenica In che veda nel ‘coro’ anche Mara Venier, ma la Direzione Intrattenimento Daytime sembra intenzionata a non demordere ed è al lavoro per selezionare i compagni di lavoro della Signora della Domenica.

Gabriele Corsi fuori da #DomenicaIn prima ancora di cominciarla. L'annuncio a sorpresa dalla Rai. Vai su X

Domenica In, coppia scoppiata prima ancora di partire. Gabriele Corsi rinuncia ufficialmente alla conduzione “corale” annunciata dalla Rai. Incompatibilità con altri progetti, dice Viale Mazzini. Ma quali? Dopo Nek, anche Corsi saluta. A restare è solo Mar Vai su Facebook

Gabriele Corsi molla Domenica In: “Incompatibile”, la verità su Mara Venier; Domenica In : Gabriele Corsi è fuori. Ecco cosa è successo; Gabriele Corsi fuori da Domenica In, l'indiscrezione clamorosa. Chi voleva Mara Venier.

Gabriele Corsi fuori da Domenica In - Gabriele Corsi fuori da Domenica In dopo che la Rai lo aveva annunciato al fianco di Mara Venier per l'edizione 2025/2026 ... davidemaggio.it scrive

Gabriele Corsi molla Domenica In: “Incompatibile”, la verità su Mara Venier - Gabriele Corsi fuori da Domenica In, la Rai: "Decisione di comune accordo”. Come scrive libero.it