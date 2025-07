Dj Godzi morto a Ibiza la testimonianza dell’amico Raffaele | Ammanettato a mani e piedi come un animale prima i pugni in faccia da Polizia

Raffaele è deciso a farsi sentire in ogni sede: “Ho perso un fratello, ho visto il suo ultimo respiro e testimonierò”. Anche il vicino anziano, coinvolto nel parapiglia iniziale, avrebbe dato la disponibilitĂ a testimoniare “Ammanettato a mani e piedi come un animale, prima i pugni in faccia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Dj Godzi morto a Ibiza, la testimonianza dell’amico Raffaele: “Ammanettato a mani e piedi come un animale, prima i pugni in faccia da Polizia”

Il giallo di Godzi, la polizia: malore. Ma lui gridava: «Mi uccidono» - «Mi vogliono uccidere» gridava Michele Noschese, ammanettato mani e piedi, la testa schiacciata sul divano, preso a pugni sulla schiena. Scrive ilmessaggero.it

