Dj Godzi morto a Ibiza La festa piena di droga il faccia a faccia con il coltello e l' infarto davanti alla polizia | parla la super testimone

Dal party pieno di sostanze stupefacenti alla colluttazione con la Guardia Civil: che cosa è successo davvero quella notte. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Dj Godzi morto a Ibiza/ La festa piena di droga, il faccia a faccia con il coltello e l'infarto davanti alla polizia: parla la super testimone

Michele Noschese, in arte dj Godzi, morto a Ibiza: la denuncia shock del padre

Ci associamo alla richiesta di verità del padre di Michele Noschese, in arte Dj Godzi, morto a Ibiza in circostanze tutte da chiarire. Va fatta piena luce su quanto avvenuto al nostro connazionale e su come la polizia spagnola sta conducendo le indagini.

