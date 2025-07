Dj Godzi morto a Ibiza durante l' arresto la Guardia Civil | Usata la forza minima necessaria era fuori controllo

La delegazione delle Baleari dell'Aegc, l'associazione che tutela gli interessi degli appartenenti alla Guardia Civil spagnola, difende in un comunicato l'operato degli agenti che sabato. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Dj Godzi morto a Ibiza durante l'arresto, la Guardia Civil: «Usata la forza minima necessaria, era fuori controllo»

"Mio figlio legato e picchiato'' ma la guardia civil la racconta diversa sulla morte del napoletano DJ Godzi - Continuano a emergere dettagli e contraddizioni sulla tragica morte del DJ napoletano Michele Noschese, noto come “Godzi”, avvenuta il 19 luglio a Ibiza in seguito a un intervento della Guardia Civil nella sua abitazione a Roca Llisa, complesso residenziale nella zona di Santa Eulalia.

Dj italiano morto a Ibiza, Guardia civil: "Godzi sotto l'effetto di droghe, minacciava un vicino con un coltello" - Il dj napoletano, Michele Noschese, noto come Godzi, "era sotto effetto di droghe" e "in preda ad allucinazioni" quando sabato mattina, dalla sua abitazione in Santa Eulalia, a Ibiza, avrebbe minaccia ... Segnala msn.com

Dj Godzi morto a Ibiza, l'amico testimone: «Era sul letto ammanettato ai polsi e alle caviglie. Hanno tentato di rianimarlo» - L’ho visto spegnersi davanti ai miei occhi, respirava a fatica... msn.com scrive