Disastro del volo Air India | famiglie ricevono resti sbagliati delle vittime

Sconcerto nel Regno Unito: bare scambiate e corpi mescolati. Un nuovo orrore si aggiunge alla tragedia del Boeing 787 Dreamliner di Air India, precipitato lo scorso 12 giugno poco dopo il decollo dall'aeroporto di Ahmedabad, in India, e diretto a Londra. Alcune famiglie britanniche delle vittime hanno denunciato di aver ricevuto resti umani sbagliati, in alcuni casi totalmente appartenenti ad altre persone, in altri mischiati tra piĂą individui. Denunce scioccanti e funerali sospesi. La vicenda è stata riportata da diversi tabloid inglesi, tra cui il Daily Mail, secondo cui alcune famiglie hanno dovuto rimandare i funerali a causa di questi errori.

