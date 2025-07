Diplomatici australiani derubati a Como quanti soldi gli sono stati sottratti

A Como, due diplomatici australiani derubati dei bagagli: la Polizia recupera e restituisce i documenti grazie alla segnalazione dei cittadini. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Diplomatici australiani derubati a Como, quanti soldi gli sono stati sottratti

In questa notizia si parla di: diplomatici - australiani - derubati - como

Diplomatici australiani derubati a Como, quanti soldi gli sono stati sottratti; Como, rubati dal van i bagagli di un gruppo di diplomatici australiani. Recuperati i documenti; Trento: Notizie ed Eventi a Trento.

Diplomatici australiani derubati a Como, quanti soldi gli sono stati sottratti - A Como, due diplomatici australiani derubati dei bagagli: la Polizia recupera e restituisce i documenti grazie alla segnalazione dei cittadini. Lo riporta virgilio.it

Como, rubati dal van i bagagli di un gruppo di diplomatici australiani. Recuperati i documenti - La Polizia di Stato di Como, nel pomeriggio di ieri in via Borsieri, su segnalazione di alcuni cittadini ha recuperato due zaini, che erano appoggiati vicino ad un’auto in sosta negli stalli a strisce ... Come scrive comozero.it