Di Marco sui lavori al volto santo di Manoppello | Nonostante la risoluzione approvata da due mesi ancora tutto fermo

Nonostante la risoluzione approvata dal consiglio regionale due mesi fa, ancora fermi i lavori di messa in sicurezza e restauro del Volto Santo di Manoppello. A dirlo il consigliere regionale Antonio Di Marco del Pd, ricordando la mozione che impegnava la giunta a sbloccare i lavori nella. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Basilica del Volto Santo, appello per ripresa dei lavori - "Agire affinché i lavori siano ripresi e portati a termine", anche in considerazione dell'imminente apertura del Giubileo 2025, che "vedrà accrescere ulteriormente i flussi di pellegrini". Scrive ansa.it

Restauro del Volto Santo: il cantiere va avanti - la Nazione - Il Volto Santo, simbolo della Chiesa e della città di Lucca, si avvia verso un atteso restauro. Segnala lanazione.it