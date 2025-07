Deposito di amianto il comitato | Il lavoro non si ferma vigili nella difesa del territorio

“Un piccolo passo per l’uomo, un grande balzo per l’umanità ”. Lo afferma il Comitato per la tutela e lo sviluppo della zona artigianale di Misano Adriatico che da oltre 5 mesi si batte contro il progetto del deposito di amianto, lo stoccaggio dei rifiuti Raee e la frantumazione degli inerti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: deposito - amianto - comitato - lavoro

Il campo trasformato in deposito di rifiuti e quell'incendio di materiali tra cui l'amianto - Totale mancanza di rispetto per l’ambiente e per le regole. Ma gli agenti della polizia locale di Monza sono riusciti a risalire agli imprenditori furbetti che non smaltivano correttamente i rifiuti (alcuni anche pericolosi).

A VENTIMIGLIA Investiti 515 mila euro per liberare due stabili dall’amianto Vai su Facebook

Deposito di amianto, il comitato: Il lavoro non si ferma, vigili nella difesa del territorio; Nessun deposito di amianto. Comitato Zona Artigianale Misano: “Pericolo scampato? Continueremo a vigilare”; Misano Adriatico, il Comitato “No Amianto” ottiene una prima vittoria: sospeso il progetto di stoccaggio.

Nessun deposito di amianto. Comitato Zona Artigianale Misano: “Pericolo scampato? Continueremo a vigilare” - Lo afferma il comitato per la tutela e lo sviluppo della zona artigianale che da oltre 5 mesi si batte contro il progetto del deposito di amianto, lo stoccaggio dei rifiuti Raee e la frantumazione ... Riporta chiamamicitta.it

“Nessun deposito di amianto a Misano”: Manta accoglie le richieste del Comune - Alla fine, a Misano, non verrà stoccato nessun amianto, nemmeno in maniera temporanea. Scrive chiamamicitta.it