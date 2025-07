Democrazia offesa dalla riforma Nordio

Licio Gelli, Gran Maestro della loggia P2, sciolta nel 1982, sulla magistratura aveva due obiettivi. Primo: stabilire un raccordo morale e programmatico e fornire concreti. 🔗 Leggi su Lastampa.it ¬© Lastampa.it - Democrazia offesa dalla riforma Nordio

In questa notizia si parla di: democrazia - offesa - riforma - nordio

Democrazia offesa dalla riforma Nordio Vai su X

Democrazia offesa dalla riforma Nordio.

Nordio: ‚ÄúToti dimesso è sconfitta democrazia, arresto non convince ... - riforme giustizia: ‚Äúsconfitta della democrazia l'uscita di scena del Governatore della Liguria‚ÄĚ ... Segnala ilsussidiario.net

Nordio, intercettazioni: "No agli abusi, dimezzano la democrazia" - RaiNews - Nordio, intercettazioni: "No agli abusi, dimezzano la democrazia" "Non toccheremo i reati di terrorismo e mafia". Secondo rainews.it