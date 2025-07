Decreto fiscale le misure approvate | dal concordato alle deduzioni

La Camera ha approvato definitivamente il Decreto fiscale con 147 sì, 87 no e 5 astenuti. Il testo ambisce, in teoria, a rendere meno opaco il rapporto tra Fisco e cittadini, con ritocchi pensati per partite Iva e concordato biennale. Ora tocca al Senato, chiamato a chiudere la partita entro la fine di luglio. Vediamo le principali misure che sono state adottate. Regolarizzazione agevolata e concordato biennale. Cuore della riforma è il ravvedimento speciale che consente di sanare irregolarità fiscali relative agli anni 2019-2023 per chi aderirà al concordato biennale nel biennio 2025-2026. La sanatoria fiscale consente ai soggetti che applicano gli Isa e che accettano il concordato biennale di chiudere i conti con il Fisco per il periodo 2019-2023, versando imposte sostitutive proporzionate al proprio livello di affidabilità fiscale, con percentuali che crescono al calare del punteggio Isa e con un ulteriore sconto del 30% per il biennio della pandemia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

