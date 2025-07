De Winter accordo di massima con l’Inter! Ma Leoni resta il primo obiettivo

L’Inter, in questo mercato estivo, è impegnata su più fronti. Il nome caldo per la difesa rimane Giovanni Leoni, ma ci sono contatti ben avviati con il Genoa per Koni De Winter. NOME NUOVO – L’Inter continua a muoversi sul mercato per rafforzare il reparto difensivo in vista della stagione 2025-2026. Dopo le difficoltà emerse nella scorsa annata, specialmente nei minuti finali delle partite, la dirigenza nerazzurra è determinata a offrire a Cristian Chivu un nome nuovo. Nonostante Giovanni Leoni sia la priorità , l’Inter ha già messo in cassaforte il si di Koni De Winter, difensore del Genoa. Il giornale belga Het Nieuwsblad ha confermato che il giocatore avrebbe raggiunto un accordo di massima con il club nerazzurro. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - De Winter, accordo di massima con l’Inter! Ma Leoni resta il primo obiettivo

