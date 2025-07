Ddl sul femminicidio approvato all’unanimità dal Senato 161 i voti favorevoli La Russa | Sui temi importanti siamo tutti uniti

Il nuovo ddl, fortemente voluto dal governo Meloni e varato in Consiglio dei ministri l’8 marzo scorso, introduce nel codice penale il reato autonomo di femminicidio, punito con l’ergastolo Con 161 voti favorevoli, il Senato ha approvato all’unanimitĂ il disegno di legge sul femminicidio. Sub. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ddl sul femminicidio approvato all’unanimitĂ dal Senato, 161 i voti favorevoli, La Russa: “Sui temi importanti siamo tutti uniti”

In questa notizia si parla di: femminicidio - approvato - unanimitĂ - senato

Femminicidio, se ne parlerà nelle scuole. Emendamento approvato: “Evidenziare correlazione tra abuso di alcol, stupefacenti e violenza sessuale” - Il disegno di legge n.?1433, presentato il 31 marzo 2025 dal Governo (ministri Nordio, Piantedosi, Roccella e Casellati), mira a introdurre nel Codice penale il reato autonomo di femminicidio, punendolo con ergastolo.

Ddl femminicidio approvato in Senato - L’Aula del Senato ha approvato all’unanimità , in prima lettura, il ddl per l’introduzione del delitto di femminicidio  e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime.

Scuole in prima linea contro la violenza sulle donne: tutte le novità del disegno di legge sul femminicidio approvato dal Senato. Cosa cambierà per dirigenti, docenti e studenti. TESTO - Con 161 voti favorevoli è stato approvato all'unanimità al Senato il disegno di legge sul femminicidio.

Meritocrazia Italia: sì all’introduzione del reato di femminicidio, ma la battaglia non si fermi qui Lo scorso 23 luglio il Senato ha approvato all’unanimità il disegno di legge sul femminicidio, che introduce il reato autonomo di femminicidio, al nuovo art. 577 bis c. Vai su Facebook

Femminicidio: una ennesima affermazione del diritto penale simbolico In un momento nel quale i temi attinenti alla giustizia costituiscono terreno di aspro scontro anche parlamentare, incredibilmente il Senato ha approvato, all’unanimità , il disegno di legge ch Vai su X

