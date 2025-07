Ddl femminicidio ok del Senato all’unanimità Meloni | Aiuterà a combattere questa piaga Cosa succede ora

Roma, 23 luglio 2025 - L'Aula del Senato ha approvato, questa mattina all'unanimità, il disegno di legge per l'introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne. Il provvedimento passa all'esame della Camera. "Accolgo con particolare soddisfazione l'approvazione all'unanimità, in Senato, del disegno di legge di iniziativa governativa che punta ad introdurre il delitto di femminicidio come reato autonomo nel nostro ordinamento. L'Italia è tra le prime Nazioni a percorrere questa strada, che siamo convinti possa contribuire a combattere una piaga intollerabile", afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ddl femminicidio, ok del Senato all’unanimità. Meloni: “Aiuterà a combattere questa piaga”. Cosa succede ora

In questa notizia si parla di: femminicidio - senato - unanimità - meloni

Braccialetto elettronico e sicurezza: Nordio al Senato, critiche dalle vittime di femminicidio - Il funzionamento del braccialetto elettronico è molto spesso incompatibile con i mezzi di trasporto delle persone: nel momento dell'allarme nei confronti di una persona, molto spesso la vittima si trova ad una distanza non compatibile con l'intervento delle forze dell'ordine.

Ddl femminicidio approvato in Senato - L’Aula del Senato ha approvato all’unanimità, in prima lettura, il ddl per l’introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime.

Femminicidio: Senato unanime, passa Ddl - 12.40 Il disegno di legge sul femminicidio è stato approvato all'unanimità al Senato con 161 voti favorevoli.

Il disegno di legge sul femminicidio è stato approvato all’unanimità al Senato con 161 voti favorevoli. Al termine del voto, l’Aula ha applaudito e il presidente Ignazio la Russa ha commentato: «Sono estremamente lieto di questo risultato, che dimostra come su Vai su Facebook

Ddl sul femminicidio approvato all’unanimità dal Senato, 161 i voti favorevoli, La Russa: “Sui temi importanti siamo tutti uniti” Vai su X

Approvato all’unanimità il Ddl sul femminicidio, La Russa: Senato unito su temi importanti; Ddl femminicidio, il Senato approva il testo all’unanimità; Ddl femminicidio: Meloni, bene ok unanime Senato, ora spero iter rapido Camera.