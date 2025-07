Dazi | Ue e Usa accordo vicino al 15% Serve il sì di Trump Il rischio? Guerra commerciale fra le sponde dell’Atlantico

Aspettano il sì di Trump. Chi? I funzionari della Casa Bianca e i vertici dell'Unione Europea che potrebbero accordarsi sui dazi al 15%. Anche se gli Stati Uniti hanno chiuso al 12% col Giappone. Il problema? In caso di 'no deal' scatterebbe una vera guerra commerciale tra le due sponde dell'Atlantico. L'Europa e gli Stati Uniti si avvicinano a un punto di non ritorno nella trattativa sui dazi

