Dazi | Trump grande accordo con Giappone pagherà tariffe al 15%

Torino, 23 lug. (LaPresse) – “Abbiamo appena concluso un accordo enorme con il Giappone, forse il più grande mai realizzato. Il Giappone investirà , su mia indicazione, 550 miliardi di dollari negli Stati Uniti, che riceveranno il 90% dei profitti”. Lo annuncia su Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “Questo accordo creerà centinaia di migliaia di posti di lavoro. Non c’è mai stato nulla di simile. Forse ancora più importante, il Giappone aprirà il proprio Paese agli scambi commerciali, inclusi automobili e camion, riso e alcuni altri prodotti agricoli, e altro ancora”, spiega. “Il Giappone pagherà dazi reciproci agli Stati Uniti pari al 15%. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi: Trump, grande accordo con Giappone, pagherà tariffe al 15%

In questa notizia si parla di: giappone - accordo - trump - dazi

Stati Uniti e Giappone: necessaria revisione dei dazi per un accordo commerciale - Se gli Stati Uniti vogliono trattare con il Giappone sul commercio, devono ripensare tutti i dazi in vigore come precondizione, ha dichiarato l'inviato di Tokyo per le tariffe doganali, di ritorno da un secondo round di negoziati a Washington.

Trattative commerciali tra Giappone e Stati Uniti: accordo ancora lontano - Trattative sul commercio ancora in alto mare tra Giappone e Stati Uniti, dopo le ultime conversazioni telefoniche avvenute nel fine settimana tra le due delegazioni, e le quattro visite finora compiute a Washington da Ryosei Akazawa, capo negoziatore nipponico e braccio destro del premier Shigeru Ishiba.

Dazi, Trump: ultime offerte a Europa, Giappone e Corea. «Prendere o lasciare». Cosa si rischia senza accordo? - Lunedì mattina una dozzina di Paesi riceveranno una lettera firmata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Una nuova scadenza - il 1. agosto - per trovare un accordo con gli USA e fare affari nel “mercato numero uno al mondo”, pena un aumento dei dazi al 25%. È al Giappone la prima lettera di Trump sulla #tradewar. Al #LiberationDay l’aliquota per il era al 4 Vai su X

Trump riscrive le regole del commercio globale, imponendo dazi fino al 40% e lasciando l’Europa in cerca di un accordo mentre i Brics reagiscono con durezza Vai su Facebook

Trump, accordo con il Giappone, pagherà dazi al 15%; Trump, accordo con il Giappone, pagherà dazi al 15%; Dazi, il presidente Usa: «In partenza lettere importanti, forse già oggi».

Trump, accordo con il Giappone, pagherà dazi al 15% - Donald Trump annuncia un accordo commerciale con il Giappone, che investirà 550 miliardi di dollari negli Stati Uniti a pagherà dazi al 15%. Lo riporta gazzettadiparma.it

L'Ue vola in Giappone e Cina: il dossier dazi sul tavolo - Ursula von der Leyen ne è consapevole: mantenere una linea ferma con Pechino - Come scrive ansa.it