Dazi prove d’intesa Usa-Ue | prevista una tariffa base del 15% Manca ancora il via libera di Trump

Roma, 23 luglio 2025 – La bozza c’è, l’intesa non ancora: tra Ue e Usa si profila un accordo su dazi al 15%, ma nessuno è in grado di sapere se l’operato dei negoziatori verrĂ confermato da Donald Trump, come tutto lascerebbe pensare se non ci trovassimo di fronte all’attuale presidente Usa. A tarda sera è questo il risultato di una giornata convulsa, nella quale nel pomeriggio inoltrato, prima il Financial Times e via via successivamente fonti di Bruxelles e fonti di Washington hanno confermato il possibile esito della trattativa. Anche se dalla capitale dell’Europa si fa sapere che è pronto il contropiano da 93 miliardi di euro, come è pronto addirittura il bazooka contro le Big Tech nell’ipotesi che tutta l’operazione alla fine salti: il che significherebbe una guerra commerciale in piena regola. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

