Dazi l’Ue pronta a varare contro-tariffe per 93 miliardi

È in arrivo la contromossa dell'Europa ai dazi imposti dal presidente americano Donald Trump. Se non si trova un compromesso il 7 agosto scatteranno tariffe su una lista di prodotti per un valore di quasi 100 miliardi (93 miliardi per la precisione). La tregua commerciale fra Bruxelles e Washington è garantita fino al 31 luglio, ma la Commissione europea è pronta ad alzare le barricate se i negoziati con gli Stati Uniti non dovessero trovare un esito positivo per le parti. In attesa della data cruciale continua la strategia della tensione di Trump che sul suo social "Truth" oggi ha scritto: "Abbasserò i dazi solo se un Paese accetta di aprire il suo mercato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dazi, l’Ue pronta a varare contro-tariffe per 93 miliardi

Dazi, l?Ue avvisa Trump: «Senza accordo 100 miliardi di tariffe sui beni Usa». Il tycoon: «Canada non in vendita? Vedremo» - I controdazi europei potrebbero colpire beni americani per cento miliardi di euro nel caso i negoziati tra le due sponde dell'Atlantico fallissero.

Acquisti di beni statunitensi per 50 miliardi: l'offerta Ue per placare Trump ed evitare i dazi - L'Unione europea è pronta a incrementare gli acquisti di beni statunitensi per 50 miliardi di euro. È questa l'offerta che Bruxelles starebbe pensando di mettere sul tavolo per placare Donald Trump ed evitare l'imposizione di dazi al 20 per cento, prevista per luglio.

**PIANO UE DA 100 MILIARDI CONTRO I DAZI USA DEL 30%** (Bloomberg, Arne Delfs, Alberto Nardelli, Jorge Valero, 23 luglio 2025, 14:19 CEST) - L'UE è pronta a imporre dazi del 30% su 100 miliardi di euro di merci USA se Trump applicherà tariffe anal

(Reuters) - In caso non si raggiunga un'intesa sui dazi con gli Usa, la Ue ha pronta una lista di dazi da 21 miliardi di euro, a cui potrebbe aggiungersene una seconda. ? Lo dice il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani in un'inte

