Dazi Europa verso il modello Giappone Ma manca il via libera di Trump

Il modello non è piĂą quello britannico ma quello nipponico. L'accordo che il Giappone ha stretto con gli Usa per dazi reciproci al 15% dovrebbe aver spinto l'Ue a dire 'addio' all'auspicato 10%, ottenuto da Londra, e ad accettare la nuova tariffa. Nel pomeriggio il commissario Ue al Commercio Maros Sefcovic ha sentito di nuovo il suo omologo Usa Howard Lutnick per poi riferire dell'esito dei colloqui ai rappresentanti degli Stati membri: sul tavolo c'è la tariffa del 15% che comprenderebbe anche la clausola NMF, della nazione piĂą favorita, pari a una media del 4,8% per gli scambi commerciali Ue-Usa. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Dazi, Europa verso il modello Giappone. Ma manca il via libera di Trump

