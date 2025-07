Dazi cambiati equilibri Paesi Ue | maggioranza favorevole a bazooka

Roma, 23 lug. (askanews) – Mentre secondo indiscrezioni di stampa Stati Uniti e Unione Europea “si stanno avvicinando” ad un possibile accordo, che livellerebbe i dazi sulle importazioni Usa dall’Europa al 15%, secondo fonti diplomatiche a Bruxelles è cambiato l’equilibrio del posizionamento dei Paesi Ue su un aspetto chiave nell’ipotesi invece di non accordo: quello del ricorso al cosiddetto “bazooka”. Si parla qui del dello strumento “anti coercitivo” della Ue, mai utilizzato prima e che accorderebbe una serie di poteri alla Commissione per intervenire in maniera aggressiva su questo contenzioso. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Dazi, Casa Bianca: "Il 10% rimane per tutti i Paesi" | Von der Leyen: "Andrò da Trump solo per giungere a un accordo" - Il presidente americano ha aperto alla possibilità di aumentare le tasse per gli americani più ricchi

Trump pronto a rinviare i dazi al 1° agosto, le prime lettere dalla Casa Bianca: ecco le tariffe e quali sono i primi Paesi colpiti - Donald Trump firmerà oggi un ordine esecutivo per posticipare la scadenza dei dazi dal 9 luglio al 1° agosto.

Trump: "Lettere a 150 Paesi sui dazi" | "Diremo cosa pagheranno per fare affari con noi" - Prosegue la visita del presidente degli Stati Uniti nei Paesi del Golfo: oggi è la volta degli Emirati Arabi

Dazi, che cos’è il “bazooka” che Bruxelles può puntare contro Trump - Lo strumento anti coercizione consente all’Europa di punire le aziende dei Paesi che provano a condizionarne scelte e leggi. Come scrive repubblica.it