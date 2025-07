Dalle macerie ai grattacieli bar e Trump Tower | ecco come il governo israeliano pensa la nuova Gaza

Cocktail bar, grattacieli di lusso, riviera con yacht, spiagge da sogno, resort e casinò costruiti sulle macerie e sui cadaveri delle oltre 59mila vittime di palestinesi. È questa l'idea che la ministra israeliana della Scienza e della Tecnologia, Gila Gamliel ha di quella che dovrebbe essere la. 🔗 Leggi su Today.it

? Un ricercato internazionale propone un pregiudicato per il Nobel per la Pace. Non è satira e c’è poco da ridere. Benjamin Netanyahu, con il tovagliolo sulle ginocchia e Gaza in fiamme, ha annunciato la candidatura di Donald Trump al premio che fu di Man Vai su Facebook

