Dal Texas il rock blues di Elizabeth Lee

Sabato 26 Luglio allo Stone Rose di San Vito di Negrar tornerà la cantante e compositrice americana Elizabeth Lee. Come ogni anno ormai questo appuntamento è inserito nel mini tour europeo dell’eclettica artista texana che tocca Germania ed Italia. Accolta come a casa, Elizabeth Lee si esibirà in. 🔗 Leggi su Veronasera.it

