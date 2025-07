Dal Milan alla Roma | il colpo di scena fa saltare l’accordo bianconero

Colpo di scena nella trattativa, c’è un inserimento in extremis. Gli aggiornamenti di mercato che riguardano anche Milan e Roma Rischia di saltare l’accordo ‘bianconero’. La trattativa sembrava ormai conclusa, ma nelle ultime ore c’è stato un inserimento in extremis che potrebbe ancora cambiare le carte in tavola. Milan, nuovo addio: in Arabia Saudita come Theo Hernandez. Colpo di scena anche per Emerson Royal (Foto LaPresse) – Calciomercato.it Il Flamengo sta infatti tentando l’inserimento per Emerson Royal, che sembrava ormai promesso sposo del Besiktas. Nonostante l’accordo verbale raggiunto con il Milan proprio nelle ultime ore, il club brasiliano avrebbe avviato i primi contatti per il terzino ex Tottenham. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

