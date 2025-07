Cremonese Floriani Mussolini debutta in serie A | Il mio cognome? Voglio essere giudicato solo sul campo

Cremona, 23 luglio 2025 – Le prime parole da giocatore della Cremonese di Romano Benito Floriani Mussolini, giocoforza, non potevano sorvolare sul suo cognome così “ingombrante”: “Per me – taglia corto l’esterno classe 2003 che si appresta ad esordire in serie A con la maglia grigiorossa – non è mai stato un problema. Però voglio subito precisarlo. Sono qui per giocare a calcio e chiedo di essere giudicato per quello che farò sul campo. Il resto non conta. A me interessa solo fare il calciatore e darò tutto me stesso per riuscirci in questa importante occasione che mi si è presentata”. In effetti figlio di Alessandra Mussolini (con la quale è apparso in televisione partecipando ad una puntata di “Ballando con le stelle”) e, di conseguenza, il pronipote di Benito Mussolini, ma la sua famiglia sempre al centro dell’attenzione, in realtà, non lo distrae da quel sogno che lui ha coltivato sin da piccolo, dalle prime esperienze con le giovanili della Roma, sino al passaggio, a tredici anni, nel vivaio della Lazio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cremonese, Floriani Mussolini debutta in serie A: “Il mio cognome? Voglio essere giudicato solo sul campo”

