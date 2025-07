Crema quattro ragazzi fanno schiamazzi alle due di notte | i carabinieri trovano in casa cocaina e pasticche

CREMA – Arrivano i carabinieri per schiamazzi notturni e trovano in casa droga e pasticche. Intorno alle 2.30 della notte del 23 luglio, i militari della Radiomobile di Crema, sono stati inviati presso un’abitazione di Crema perchĂ© erano stati segnalati degli schiamazzi da parte di alcuni giovani. Una volta sul posto, hanno bussato alla porta e suonato il campanello dell’appartamento in questione ma non hanno avuto risposta. Ma hanno sentito che gli occupanti dell’alloggio hanno smesso di parlare e si muovevano in maniera frenetica all’interno della casa. I quattro giovani hanno aperto dopo oltre dieci minuti durante i quali i militari hanno continuato a bussare e suonare, intuendo che stessero nascondendo qualcosa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Crema, quattro ragazzi fanno schiamazzi alle due di notte: i carabinieri trovano in casa cocaina e pasticche

