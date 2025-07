Cos'è il divorzio congiunto che hanno firmato Fedez e Chiara Ferragni e cosa succede nella gestione dei figli

Chiara Ferragni e Fedez hanno ufficialmente divorziato con una procedura congiunta, rapida e consensuale. Si tratta di una modalitĂ che permette ai coniugi di stabilire insieme condizioni sui beni, il mantenimento e l'affidamento dei figli, così da chiudere il matrimonio senza ulteriori conflitti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

