Cos’è e come si manifesta la demenza frontotemporale malattia di Bruce Willis

Le cronache dicono che le condizioni di salute di Bruce Willis stanno peggiorando. Oltre all’ afasia, che da tempo è entrata a far parte dei segni della patologia di cui soffre l’attore, dalle informazioni che circolano pare che anche le capacitĂ di deambulazione e di lettura siano compromesse. Il quadro è legato alla malattia di Pick, modernamente definita demenza frontotemporale (fin dal 2022 la famiglia di Bruce Willis ha reso nota la situazione, annunciando il suo ritiro dalle scene) viste le aree cerebrali che piĂą vengono intaccate dal quadro patologico. Chi colpisce e come si rivela la malattia. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Cos’è e come si manifesta la demenza frontotemporale, malattia di Bruce Willis

In questa notizia si parla di: demenza - frontotemporale - malattia - bruce

“Bruce Willis non riesce più a parlare, leggere o camminare per il declino dell’afasia e della demenza frontotemporale”: lo rivelano i media americani - Brutte notizie per uno degli attori più popolari e amati di Hollywood, Bruce Willis. Come riportano diversi media americani in queste ore, compreso il Tribune, Willis continua a convivere con la demenza frontotemporale, una condizione che è gradualmente peggiorata da quando gli è stata diagnosticata l’afasia per la prima volta nel 2022.

Emozioni. Be N Essere · Tranquillità . Bruce Willis soffre di demenza frontotemporale, una malattia neurodegenerativa diagnosticata dopo i primi segnali di afasia nel 2022. Secondo quanto riportato dal Tribune e da altri media americani, le sue condizioni si sa Vai su Facebook

Cos’è e come si manifesta la demenza frontotemporale, malattia di Bruce Willis; Bruce Willis, condizioni di salute critiche per l'attore: la malattia e il sostegno della famiglia; Bruce Willis: le sue condizioni di salute peggiorano a causa della demenza frontotemporale.

Bruce Willis, condizioni di salute critiche per l'attore: la malattia e il sostegno della famiglia - Bruce Willis, 69 anni, sta affrontando un netto peggioramento della sua situazione fisica, deteriorata dalla demenza frontotemporale che patisce dal 2022 ... Scrive libero.it

Bruce Willis non parla più, la malattia non gli lascia scampo - L’attore convive con una forma avanzata di demenza frontotemporale: secondo fonti vicine alla famiglia, non riesce più a parlare né a leggere e presenta gravi difficoltà nel camminare. Come scrive panorama.it