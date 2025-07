Arezzo, 23 luglio 2025 –  Sei appuntamenti con concerti classici e jazz abbinati a degustazioni e visite in cantina Il Comune di Cortona e il Consorzio Vini Cortona Doc organizzano la nuova edizione di «Note di vino», la rassegna di concerti classici e jazz abbinati a degustazioni di vini, proposte gastronomiche e visita alle cantine. Sono sei gli appuntamenti che si aprono il 25 luglio a La Braccesca per proseguire il 7 agosto a Tenimenti d’Alessandro, il 14 agosto all’Agriturismo via della Stella, il 28 agosto alla Cantina Fabrizio Dioniso, l’11 settembre alla Vecchia Cantina di Montepulciano e il 19 settembre alla Cantina Baldetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cortona, musica e degustazioni nella nuova edizione di «Note di vino»