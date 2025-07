Cortona musica e degustazioni nella nuova edizione di Note di vino

Il Comune di Cortona e il Consorzio Vini Cortona Doc organizzano la nuova edizione di «Note di vino», la rassegna di concerti classici e jazz abbinati a degustazioni di vini, proposte gastronomiche e visita alle cantine. Sono sei gli appuntamenti che si aprono il 25 luglio a La Braccesca per. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: cortona - degustazioni - edizione - note

Cortona, musica e degustazioni nella nuova edizione di «Note di vino» - Arezzo, 23 luglio 2025 –  Cortona, musica e degustazioni nella nuova edizione di «Note di vino» Sei appuntamenti con concerti classici e jazz abbinati a degustazioni e visite in cantina Il Comune di Cortona e il Consorzio Vini Cortona Doc organizzano la nuova edizione di «Note di vino», la rassegna di concerti classici e jazz abbinati a degustazioni di vini, proposte gastronomiche e visita alle cantine.

Già protagonista di un concerto straordinario nella scorsa edizione, Roberto Vecchioni torna al Musart Festival di Firenze. Mercoledì 23 luglio il Professore della musica italiana salirà sul palco del Parco Mediceo di Pratolino, main stage del festival. Tra il silenz Vai su Facebook

Cortona, musica e degustazioni nella nuova edizione di «Note di vino»; È tutto pronto per la 70^ edizione della Mostra dei bovini di razza Chianina; Note di musica e buongusto a Cortona, fra percorsi culturali e discorsi naturalistici.

Cortona, musica e degustazioni nella nuova edizione di «Note di vino» - Sei appuntamenti con concerti classici e jazz abbinati a degustazioni e visite in cantina ... Secondo lanazione.it

Torna a luglio "Cortona on the move" - Agenzia Giornalistica Italia - “Anche per l’edizione 2024, Cortona On The Move continua a proporsi come catalizzatore culturale, riflettendo il mondo contemporaneo attraverso lo sguardo dei fotografi che ospita. Lo riporta agi.it