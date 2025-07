Corruzione Pesaro dopo Matteo Ricci ci sono altri 23 indagati | l' ex sindaco interrogato la prossima settimana

ANCONA - Ci sono 24 avvisi di garanzia per l'ipotesi di corruzione nell'inchiesta relativa ad una serie di affidamenti del Comune di Pesaro, avvenuti tra il 2014 e il 2019, dove è indagato anche l'ex sindaco Matteo Ricci, oggi europarlamentare Pd e candidato per il centrosinistra alla presidenza. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

